Amsterdam çıkarması

Şarkıcı İrem Derici 'Survivor 2022' yarışmasıyla adından söz ettiren Atakan Işıktutan' aşkı tam gaz devam ediyor. Çift, önceki gün baş başa Hollanda'ya tatile çıktı. İkili, soluğu Amsterdam da aldı. Derici ve Işıktutan sosyal medya hesaplarından birlikte çekildikleri tatil karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. İkilinin sevenleri gönderilerine binlerce beğeni ve yorumda bulundu.