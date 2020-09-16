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16 Eylül 2020 Çarşamba 11:51:00 - Güncelleme:16 Eylül 2020 Çarşamba 11:51:00

Amerika'da çay işine giren Çağatay Ulusoy işlerini büyüttü

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Arkadaşlarıyla birlikte Amerika'da soğuk çay işine giren Çağatay Ulusoy'un seri üretime geçtikleri 'Teakina' market zincirlerinde raflarda yerini aldı.

Geçtiğimiz yıl Amerika'da bir şirket kurup soğuk çay üretimine başlayan oyuncu Çağatay Ulusoy işleri büyüttü. Rize'den gelen çaylar, şimdi ABD'nin en ünlü marketlerinin rafında.

Çağatay Ulusoy, yalnızca oyunculuk kariyerinde değil, ticaret hayatında da doğru adımlar atıyor. Geçen yıl Amerika’da bir şirket kuran Ulusoy, soğuk çay üretmeye başlamıştı.

Los Angeles’ta yaşayan iki arkadaşıyla ortak olan oyuncu, 1 milyon dolarlık yatırımla “Teakina” markasını kurmuştu. Rize’den gelen çaylarla Amerika’da oldukça popüler bir içecek olan soğuk çay yapan ortaklar, Los Angeles’taki tesislerinde seri üretime geçti.

Ünlü market zincirlerinin raflarına giren ve şişesi 4 dolardan satışa sunulan “Teakina”, şekersiz, sıfır kalorili ve organik oluşuyla kısa sürede büyük beğeni kazandı. (Hürriyet)

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