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26 Eylül 2021 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:26 Eylül 2021 Pazar 09:30:00

Amerika çok pahalı

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ABD'de lojistik şirketi kuran Tolga Karel, ülkede artan fiyatlardan dert yandı. "Amerika'da covid sonrası yaşam korkunç pahalandı. Ama eşim çocuğum burada, artık yurda dönemem."

ABD'de lojistik şirketi kuran Tolga Karel, ülkede artan fiyatlardan dert yandı. "Amerika'da covid sonrası yaşam korkunç pahalandı. Ama eşim çocuğum burada, artık yurda dönemem."

'Yaprak Dökümü' dizisinde canlandırdığı 'Oğuz Ayhan' karakteriyle hafızalara kazınan Tolga Karel, 2016 yılında sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakıp, ABD'ye taşınmıştı. Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşinin ailesinin olduğu Illinois eyaletindeki evine taşınan Karel, 2018'de aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı. Ardından Florida'da evini alan Tolga Karel, ilerleyen süreçte de Amerika'da lojistik şirketi kurmuştu.

HER ŞEY KORKUNÇ PAHALI

Oyuncu, geçtiğimiz günlerde ülkede artan fiyatlardan ve hayat pahalılığından şikayet etti. Karel, sosyal medya sayfasından, "Her şey korkunç pahalı. Evler, arabalar her şey! Hatta Greencard'ı olan birçok Türk dostum, arkadaşım vatandaşlık aldıktan sonra memlekete geri dönmek için adımlar atıyor ve bu konuda onlara hak veriyorum" dedi. Türkiye'ye dönmesinin zor olduğunu söyleyen Karel, "Benim için dönüş bu saatten sonra zor dostum. Zira ailem, eşim, çocuklarım buralı... Ve burada yaşamaktan mutlular ama tamamı Türk bireylerden oluşan bir ailenin dönmesi çok daha mantıklı duruyor" dedi.

Etiketler : ABD Tolga Karel covid Amerika Oğuz Ayhan
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