Ameliyatsız güzelleştim

Oyuncu Demet Özdemir yüz yogası yaptırdı. Özdemir, Levent'te bir klinikten çıkarken görüntülendi. Şarkıcı Oğuzhan Koç'la bir süredir birlikte olan oyuncu, estetiğe karşı olmadığını ve iğnesiz bir operasyon yaptırdığını söyledi. Netflix'te yayınlanacak 'Aşk Taktikleri' filmiyle boy gösterecek olan Özdemir, "İlk defa denedim. Spor yapıyoruz kendimize dikkat ediyoruz ama yüzde de bir sürü kas var. Yaş geçtikçe yüzün sarkmasını engelliyor. İğne olmadan genç kalabiliyorsun. Denemek istedim" dedi.