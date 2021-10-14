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14 Ekim 2021 Perşembe 12:00:00 - Güncelleme:14 Ekim 2021 Perşembe 12:00:00

Ameliyatsız güzelleştim

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Oyuncu Demet Özdemir yüz yogası yaptırdı. Özdemir, Levent'te bir klinikten çıkarken görüntülendi.

Oyuncu Demet Özdemir yüz yogası yaptırdı. Özdemir, Levent'te bir klinikten çıkarken görüntülendi. Şarkıcı Oğuzhan Koç'la bir süredir birlikte olan oyuncu, estetiğe karşı olmadığını ve iğnesiz bir operasyon yaptırdığını söyledi. Netflix'te yayınlanacak 'Aşk Taktikleri' filmiyle boy gösterecek olan Özdemir, "İlk defa denedim. Spor yapıyoruz kendimize dikkat ediyoruz ama yüzde de bir sürü kas var. Yaş geçtikçe yüzün sarkmasını engelliyor. İğne olmadan genç kalabiliyorsun. Denemek istedim" dedi.

Etiketler : Ameliyatsız güzelleştim Oyuncu Demet Özdemir yüz yogası
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