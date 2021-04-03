Ameliyatla boyunu uzatacak

Şarkıcı Aynur Aydın, İstinyePark'ta alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Yeni bir şarkı için hazırlıkta olduğunu söyleyen şarkıcı "Müzik listeleri korksun benden, yine zirveye yerleşeceğim" diyerek iddialı konuştu. Hakkında boy uzatma ameliyatı olacağına dair söylentiler dolaşan Aydın, "Bazen evimde dinleme cihazı olduğunu düşünüyorum. Bu haberler nasıl duyuluyor çok merak ediyorum" dedi. Konu hakkında daha fazla açıklama yapmayan Aydın, iddiaları yalanlamadı.