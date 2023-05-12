Ameliyat sonrası ilk görüntü

Oyuncu sevgililer Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu önceki akşam objektiflere yansıdı. Çiçek, Yazıcıoğlu'nun 30. yaş gününü kutladı. Geçtiğimiz günlerde omuzundan ameliyat olan Deniz, "Kolumdan sakatlık geçirmiştim. Ameliyat oldum, iyileşmeyi bekliyorum. Birkaç haftaya düzeleceğim inşallah" yanıtını verdi. Sevgilisi Mert'in kendisini ameliyat sonrası hiç yalnız bırakmadığını söyleyen Deniz, 'Amadeus' oyununun devam edeceğini ifade etti.