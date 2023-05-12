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12 Mayıs 2023 Cuma 14:24:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2023 Cuma 14:24:00

Ameliyat sonrası ilk görüntü

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Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu önceki akşam objektiflere yansıdı

Oyuncu sevgililer Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu önceki akşam objektiflere yansıdı. Çiçek, Yazıcıoğlu'nun 30. yaş gününü kutladı. Geçtiğimiz günlerde omuzundan ameliyat olan Deniz, "Kolumdan sakatlık geçirmiştim. Ameliyat oldum, iyileşmeyi bekliyorum. Birkaç haftaya düzeleceğim inşallah" yanıtını verdi. Sevgilisi Mert'in kendisini ameliyat sonrası hiç yalnız bırakmadığını söyleyen Deniz, 'Amadeus' oyununun devam edeceğini ifade etti.

Etiketler : dilan çiçek deniz mert yazıcıoğlu oyuncu ameliyat
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