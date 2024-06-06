Ünlü oyuncu Burcu Kara, beyin ameliyatı oldu. Hayranlarını ameliyat haberiyle korkutan ünlü oyuncu, "Tabii hastane önlüğüyle fotoğraf koyarsan,sonrasını göze almalısın. Eee; hayat hep iyi, güzel ve sağlıklı anlardan ibaret değil, her şey insanlar için değil mi? Ben de olduğu gibi biriyim. Zaten alışıksınız filtresiz hallerime. " ifadelerini kullandı.

"UZUN ZAMANDIR BENİMLE YAŞAYAN ARKADAŞTAN KURTULDUM"

Süreci anlatan Kara, "Uzun zamandır kafamda benimle yaşayan bir arkadaştan kurtuldum dün. Son bir yılda çok büyümeye ve bizi düşündürmeye başlamıştı. Alınmasına karar verildi ama riskleri vardı. Bayağı araştırdık, konuştuk, görüştük hocalarla. Sonra üşenmedik Ankara'ya geldik ve Hakan hocayı bulduk." dedi.

"TAVIR HAYATTA HER ŞEYDİR"

Ünlü oyuncu paylaşımına, "Tavır hayatta her şeydir benim için. Bir lafı yüzünden, doğumuma iki gün kala doktorunu değiştirmiş insanım ben. Şu anda da iyi ki böyle bir karar vermişim. Konuştuğumuz tüm riskleri atlattık beraber. Kendisine, ekibine ve tüm hastane çalışanlarına büyük saygı ve teşekkürlerimle. Arayan, soran, yazan tüm sevdiklerime de teşekkür edip cevap vermiş olayım. Hepimize sağlıklı bir ömür dilerim." notunu düştü.

BURCU KARA KİMDİR?

1 Mart 1980 yılında Bursa'da doğan Burcu Kara, anne ve babasının öğretmen olması nedeniyle 4-5 yaşında başladığı ilkokulu 9 yaşında bitirmiştir. 16 yaşında üniversite sıralarıyla tanışan Kara, 20 yaşında üniversiteyi bitirmiştir. 2000 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olmuştur.

Eskişehir'de okurken aynı zamanda yerel kanallarda da sunuculuk yapan Kara, sonra Bursa'ya dönerek kendi mesleği olan yatırım uzmanlığını yapmaya başlamıştır. Daha sonra bu mesleği bırakıp diksiyon ve spikerlik kursları için İstanbul'a gidip gelmeye başlamıştır.

İlk olarak Olay TV'de program sunuculuğu yapmasının ardından Kanal D'de çalışma fırsatını yakalamış ve bir süre muhabir olarak çalıştıktan sonra 2002 yılında 'haber spikeri' olarak haberleri sunmaya başlamıştır.

Bursa'daki kariyerini ve ailesini bırakarak İstanbul'a yerleşen Kara, Radyo D ve Radyo Foreks'te de haber spikerliği yapmıştır. Şahika Tekand'da oyunculuk dersleri almaya başlamış ve kısa bir süre sonra 'Haziran Gecesi adlı dizide Duygu karakterini canlandırma fırsatını yakalamıştır.

'O Şimdi Mahkum' filminde spiker kız ve 'Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu' filminde Prenses Maya karakteriyle karşımıza çıkmıştır. 2005 yılında Cine 5 kanalında 'Cinesinema' programının, 2007 yılında ise Show Max kanalında 'Burcuyla' programının sunuculuğunu üstlenen Kara, 2007 yılında, Sadri Alışık Tiyatrosu'nda sahnelenen bir Atıf Yılmaz eseri olan 'Güllü'nün tiyatro versiyonunda Kerem Alışık ile başrolleri paylaşmıştır.

Ardından 'Elveda Derken' dizisinde Zeynep rolünü canlandırmış ve 'İpsiz Recep' adlı yapımda da rol almıştır. 2011 yılında kendisiyle aynı mesleği paylaşan oyuncu Buğra Gülsoy ile evlenen Kara, 2 Ağustos 2012 tarihinde Buğra Gülsoy'dan boşanmıştır. 2016 yılında yönetmen Fırat Doğu Parlak ile evlenmiştir.