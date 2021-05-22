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22 Mayıs 2021 Cumartesi 16:30:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2021 Cumartesi 16:30:00

Aman Kerem duymasın

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Hande Erçel, verdiği bir röportajında 'Sense8' dizisiyle tanınan İspanyol oyuncu Miguel Angel Silvestre ile çalışmak istediğini söylemişti.

Hande Erçel, verdiği bir röportajında 'Sense8' dizisiyle tanınan İspanyol oyuncu Miguel Angel Silvestre ile çalışmak istediğini söylemişti. Yıldız oyuncudan Erçel'e yanıt gecikmedi. Silvestre, Erçel'in fotoğrafını Instagram'dan paylaşıp, "Canım Hande, haydi hayallerimizi gerçekleştirelim. Ben de seninle çalışmayı isterim" karşılığını verdi. Silvestre, cevabı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken 'Aman Kerem Bürsin duymasın' yorumu yapıldı.

Etiketler : hande erçel sense8 Miguel Angel Silvestre
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