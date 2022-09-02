Amadeus'un yeni Mozart'ı

3 sezondur kapalı gişe oynayan 'Amadeus' adlı oyunun kadrosuna Tansu Biçer, dahil oldu. Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Dilan Çiçek Deniz'in oynadığı oyunda Biçer, Mozart karakterini canlandıracak. Biçer, "Böylesine özgür ruhlu, yaptığı işi dahice yapabilen bir karakterin enerjisine girmenin bana da iyi geldiğini ve geleceğini düşünüyorum. Seyirciyle bunu paylaşabilecek olmak çok mutluluk verici olacak" dedi.