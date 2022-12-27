Altıncı yıl kutlaması

TRT'nin 'Teşkilat' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Murat Yıldırım kızı Miray'ı ilk kez gösterdi. Oyuncu, eşi Iman Elbani'yle evliliklerinin altıncı yılını kutladı. Sosyal medya hesabından aile fotoğrafını paylaşan oyuncu, gönderisinin altına, "Hayalimin ötesi... Altıncı yıl dönümüz kutlu olsun. Sen benim neşem ve mutluluğumsun" notunu düştü. Elbani ise, "Çok şanslı bir kadınım. Hayatımızda inanılmaz, harika, nazik, koca yürekli bir koca var" notunu düştü.