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21 Ekim 2022 Cuma 12:30:00 - Güncelleme:21 Ekim 2022 Cuma 12:30:00

Altıncı kez sahnede

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Oyuncu Uğur Aslan'ın kendi hayat hikayesiyle harmanladığı 'Afara Bir Arabesk Müzikali' Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde altıncı kez sevenleriyle bir araya geldi.

Oyuncu Uğur Aslan'ın kendi hayat hikayesiyle harmanladığı 'Afara Bir Arabesk Müzikali' Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde altıncı kez sevenleriyle bir araya geldi. Aslan, hem oyuncu hem de müzisyen kimliğiyle sahnede üstün performans sergileyerek, orkestrasıyla şarkılar söyleyip, zengin içeriğiyle hayranlarını mest etti. Aslan, 'Bir Kulunu Çok Sevdim', 'Batsın Bu Dünya' ve 'Bir Teselli Ver' gibi şarkıları seslendirdi.

Etiketler : Altıncı kez sahnede Oyuncu Uğur Aslan' Afara Bir Arabesk Müzikali
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