Altın Terazi için 9 film yarışacak

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, bu yıl 12'nci kez düzenlenecek. AKM Yeşilçam Sineması'nda düzenlenen basın toplantısında festival başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, etkinlik hakkında bilgi verdi. Festival, 18 - 24 Kasım tarihleri arasında Atlas 1948 Sineması, Kadıköy Sineması ve AKM Yeşilçam Sineması'nda gerçekleşecek. Film gösterimleri her yıl olduğu gibi Türk ve dünya sinemasından seçilmiş, ana temaları adalet olan filmlerden oluşuyor. 'Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması'nda 9 film yarışacak ve İstanbul'da ilk kez gösterilecek.