Altın Ebru
Şarkıcı Ebru Yaşar, tüm geliriyle farkındalık projesi kapsamında hatıra ormanı yaptıracağı 6 açık hava konser serisinin beşincisinin Bodrum Açıkhava'da gerçekleştirdi.
Şarkıcı Ebru Yaşar, tüm geliriyle farkındalık projesi kapsamında hatıra ormanı yaptıracağı 6 açık hava konser serisinin beşincisinin Bodrum Açıkhava'da gerçekleştirdi. Yaşar, sahne performansı ve repertuvarıyla dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı. Fırat Kaplan imzalı kıyafet giyen Yaşar'ın kostümünde mitolojik desende 14 ayar altından 80 adet yaprak kullanıldı.