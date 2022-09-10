VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sırada Ayzek var
Alışverişte dahi elini bırakmadı
Stüdyoya kapandılar
Yargıtay'dan çalışanları ilgilendiren emsal karar!
6'lı masayı çatlatan kıyak!
Özel yurtlara zam sınırı getirildi
Haluk Bayraktar'a Ukrayna'dan Devlet Nişanı
Yunan'a tek laf etmeyen Soyer, Osmanlı'ya hakaret etti
İstanbullular can derdindeyken İmamoğlu konserdeydi...
Metrobüs yolunda mahsur kalan vatandaşlar: İmamoğlu istifa
Albüm 2023'te
Kök hücreyle gençleşecek
Altın Ebru
Evler ayrıldı
Dişlere verilecek en büyük ceza: Karbonat-limon
Akıllı telefonlar boyun düzleştiriyor
Yürüyüş ve bol su kabızlığa çare
Uzman astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları - 10 Eylül
Vali Yerlikaya'dan 'metrobüs kazası' açıklaması: 42 yaralı var
İsveç'te camiye alçak saldırı
Buckingham Sarayı'nda bir ilk! Kral 3. Charles giriş yaptı
Yapılan transferler Okan Buruk'u mutlu etti
MEB, 2021-2022 eğitim-öğretim istatistiklerini açıkladı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
10 Eylül 2022 Cumartesi 10:01:00 - Güncelleme:10 Eylül 2022 Cumartesi 10:01:00

Altın Ebru

ABONE OL

Şarkıcı Ebru Yaşar, tüm geliriyle farkındalık projesi kapsamında hatıra ormanı yaptıracağı 6 açık hava konser serisinin beşincisinin Bodrum Açıkhava'da gerçekleştirdi.

Şarkıcı Ebru Yaşar, tüm geliriyle farkındalık projesi kapsamında hatıra ormanı yaptıracağı 6 açık hava konser serisinin beşincisinin Bodrum Açıkhava'da gerçekleştirdi. Yaşar, sahne performansı ve repertuvarıyla dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı. Fırat Kaplan imzalı kıyafet giyen Yaşar'ın kostümünde mitolojik desende 14 ayar altından 80 adet yaprak kullanıldı.

Etiketler : ebru yaşar fırat kaplan altın kostüm
Konserin assolistleri çocuklar

Konserin assolistleri çocuklar
35'inci yıl sahnesi

35'inci yıl sahnesi
Filmi için İspanya'dan döndü

Filmi için İspanya'dan döndü
Dilara gitti Buse geldi

Dilara gitti Buse geldi
Yeniden senfonik buluşma

Yeniden senfonik buluşma
Kanseri yendim

Kanseri yendim
Hande Kaz Dağları'na gitti

Hande Kaz Dağları'na gitti
Evlilik tekfilini 'kibarca' reddetti

Evlilik tekfilini 'kibarca' reddetti
Yaman'a Venedik'te ödül

Yaman'a Venedik'te ödül

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes