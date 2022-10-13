Altı yıl sonra yeniden

Oyuncular Hande Erçel ve Burak Deniz, yıllar sonra yeniden birlikte kamera karşısına geçecek. İkili, 'İçimdeki Yabancı' adlı dizinin başrolünü paylaşacak.

Uzun bir süredir setlere ara veren oyuncu Hande Erçel, ekranlara geri dönüyor. Oyuncu, daha önce 'Aşk Laftan Anlamaz' dizisinde beraber rol aldığı Burak Deniz ile yıllar sonra yeniden bir projede yer almaya hazırlanıyor. Erçel ve Deniz, yapımcılığını Tims&B'nin üstlendiği 'İçimdeki Yabancı' kod adlı dizide başrol oynayacak. Cast çalışmalarının devam ettiği projede çoklu kişilik bozukluğu anlatılıyor. Dizide yer alması için teklif götürülen Engin Akyürek de yapımcıyla el sıkıştı. 6 yıl sonra yeniden Erçel ve Deniz'in başrolünde yer alacağı projenin 2023 yılında ekrana gelmesi planlanıyor.