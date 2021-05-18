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18 Mayıs 2021 Salı 10:28:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2021 Salı 10:28:00

Altı aylık eğitim sonrası setteler!

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Celalettin Harzemşah'ın hikayesini anlatan 'Bozkır Arslanı Celaleddin' dizisinin oyuncuları, set öncesi binicilik ve silah dersleri aldı.

21 Mayıs'ta atv'de ekrana gelmeye hazırlanan 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in oyuncuları sete çıkmadan önce eğitim aldı. Özbekistan ve Türk yapımı projede yer alan Emre Kıvılcım, Yulduz Radjova, Cemal Hünal ve Sezgin Erdemir gibi isimler, dönem silahlarının kullanımı, binicilik, dönemin beden dilini kullanma gibi konularda Bozdağ Film bünyesindeki eğitmlerden 6 ay boyunca ders aldı. Hazırlık süreci 2 yıl süren dizinin 13. yüzyıl dönemini gerçek gibi yaşatabilmesi için 300 dönüm arazi üzerine dönemin mekanları inşa edildi. Dizinin savaş sahnelerinin çekimleri de Aksaray Ihlara ve Nevşehir'deki Kapadokya vadilerinde çekildi.

Etiketler : celalettin harzemah bozkır arslanı celaleddin emre kıvılcım
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