Alp'le çalışmak çok keyifli

Ekranlara veda eden 'Ada Masalı' dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un ilişkileri dolu dizgin devam ediyor. Turan, önceki akşam kız arkadaşlarıyla buluşarak yemek yedi. Yeni dizi hazırlığında olan oyuncu sevgilisi ve eski rol arkadaşı Navruz'la ilgili, "Birlikte bir proje gelirse seve seve oynarız. Ben Alp ile çalışmayı çok seviyorum" dedi.