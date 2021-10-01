Alper Baycın'ı unutmadı

Survivor programının çekimleri sonrasında Dominik Cumhuriyeti'nde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden kameraman Alper Baycın'ın Antalya'da adını verildiği parkın açılışı yapıldı. Törene Alper'in ailesi, Acun Ilıcalı, Masterchef Türkiye jürisi, meslektaşları ve sevenleri katıldı. Ailesinin yanı sıra törene katılan Acun Ilıcalı da konuşma yaptı. Ilıcalı, "Bugün, çok mutlu olmamız gereken bir gün ama kalbimizdeki hasar o kadar büyük ki o mutluluğu da tabii ki yaşayamıyoruz" dedi.

