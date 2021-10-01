VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Afganistan'da Taliban aracına bombalı saldırı
Bakan Akar Filipinli mevkidaşı Lorenzana ile görüştü
Esra Elönü ile Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu Selçuk Bayraktar
THY uçağında, yerden 10 bin metre yükseklikte doğum
Mobil internet abone sayısı 68 milyona yaklaştı
İstanbul'da yağışın etkisiyle trafik durma noktasına geldi!
Dünya Yatırımcı Haftası bu yıl 4 - 6 - 8 Ekim'de bir dizi çevrim içi etkinlikle kutlanacak
9. Boğaziçi Film Festivali Ulusal Yarışma filmleri belli oldu
CHP'den çok konuşulacak gaf
CHP ve HDP'nin 'Saygısızlık ittifakı'! Sözde PKK marşında esas duruşa geçmişlerdi
İthal ediliyordu, Türkiye'de üretilecek! 'Can suyu' olacak
BM'nin 7 personelini ülkeden kovdular! ''Diğerlerine önemli bir ders oldu''
Bayraktar TB2'lere yerli göz! Testleri başarıyla geçti
Tüm partilere yeni anayasa çağrısı
İSPARK'ta şüpheli görevden alma
MİT ve TSK'dan PKK'ya ağır darbe!
"Kabul edilemez" demişti: Müzakerelere Fransa engeli!
Şikayetler üzerine harekete geçildi: Kırmızı şeritli önlem
Kim bu McGurk?
BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde Yeni Dönem Başlıyor
Biden için tehlike çanları çalıyor
Dijital dönüşüm hamlesiyle 54 teknoloji alanına yatırım desteği sağlanacak
Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti
İstanbul'da dev rüşvet operasyonu!
01 Ekim 2021 Cuma 18:30:00 - Güncelleme:01 Ekim 2021 Cuma 18:30:00

Alper Baycın'ı unutmadı

ABONE OL

Survivor programının çekimleri sonrasında Dominik Cumhuriyeti'nde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden kameraman Alper Baycın'ın Antalya'da adını verildiği parkın açılışı yapıldı.

Survivor programının çekimleri sonrasında Dominik Cumhuriyeti'nde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden kameraman Alper Baycın'ın Antalya'da adını verildiği parkın açılışı yapıldı. Törene Alper'in ailesi, Acun Ilıcalı, Masterchef Türkiye jürisi, meslektaşları ve sevenleri katıldı. Ailesinin yanı sıra törene katılan Acun Ilıcalı da konuşma yaptı. Ilıcalı, "Bugün, çok mutlu olmamız gereken bir gün ama kalbimizdeki hasar o kadar büyük ki o mutluluğu da tabii ki yaşayamıyoruz" dedi.

Etiketler : Survivor programı Dominik Cumhuriyeti Alper Baycın Antalya
Şahmaran'ın Çavgeş'i

Şahmaran'ın Çavgeş'i
2.sezona yeni hikaye

2.sezona yeni hikaye
Serdar'ı dilenciye benzetti

Serdar'ı dilenciye benzetti
Krizi aşamadılar

Krizi aşamadılar
Kıyafetleriyle denize atladı

Kıyafetleriyle denize atladı
Dizisi ekrana veda ediyor

Dizisi ekrana veda ediyor
Üçüncü çocuk için ikiz korkusu

Üçüncü çocuk için ikiz korkusu
Bir o kadar tuhaf ve komik

Bir o kadar tuhaf ve komik
Kırmızı totem

Kırmızı totem

EN ÇOK OKUNAN HABERLER