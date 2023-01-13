Alpay'a saygı albümü

Alpay, sanat hayatının 55. yılını albümle taçlandırıyor. Alpay 'Saygı' adlı tribute albümünde bir döneme damga vuran klasiklerini topladı. 11 şarkıdan oluşan albümde Fuat Güner, Kubat, Gökhan Tepe, Emre Altuğ, Mirkelam, Gripin, Cemil Demirbakan, Demet Sağıroğlu, Gözde Ural, Cemil Sağyaşar ve Hülya Yıldız gibi isimler Alpay'ın şarkılarını yeniden yorumladı. Albümün düzenlemesini Cihan Sezer üstlendi.