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12 Temmuz 2022 Salı 12:30:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2022 Salı 12:30:00

Alparslan heyecanı

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'Alparslan Büyük Selçuklu' dizisinin kadrosuna katılan Öykü Gürman, 3 yıl aradan sonra setlere dönmenin heyecanını yaşıyor.

'Alparslan Büyük Selçuklu' dizisinin kadrosuna katılan Öykü Gürman, 3 yıl aradan sonra setlere dönmenin heyecanını yaşıyor. Kıbrıs'taki Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de şarkılarını seslendiren Gürman, ''Bu benim için yeni bir heyecan ve başlangıç. Oyuncu arkadaşlarımla tanıştım, ilk kez at bineceğim. Binicilik dersleri almaya başladım'' dedi. Gürman dizide Öke Hatun'u canlandıracak.

Etiketler : Alparslan heyecanı Öykü Gürman Alparslan Büyük Selçuklu
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