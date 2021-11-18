Alparslan dünya listelerinde

Başrollerini Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in paylaştığı 'Alplarslan: Büyük Selçuklu' dizisi 'The Wit' adlı platformda 'Daily Wit' listesine bir numaradan giriş yaptı. Sultan Alparslan'ın 1048-1071 yılları arasındaki Anadolu'yu fetih sürecinin anlatıldığı dizi, aynı platformda 'Weekly Wit' ve 'Tarihi Dizi Önerileri' listelerine de girerek dünya çapında büyük ses getirdi.



