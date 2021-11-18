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18 Kasım 2021 Perşembe 17:00:00 - Güncelleme:18 Kasım 2021 Perşembe 17:00:00

Alparslan dünya listelerinde

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Başrollerini Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in paylaştığı 'Alplarslan: Büyük Selçuklu' dizisi 'The Wit' adlı platformda 'Daily Wit' listesine bir numaradan giriş yaptı.

Başrollerini Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in paylaştığı 'Alplarslan: Büyük Selçuklu' dizisi 'The Wit' adlı platformda 'Daily Wit' listesine bir numaradan giriş yaptı. Sultan Alparslan'ın 1048-1071 yılları arasındaki Anadolu'yu fetih sürecinin anlatıldığı dizi, aynı platformda 'Weekly Wit' ve 'Tarihi Dizi Önerileri' listelerine de girerek dünya çapında büyük ses getirdi.


Etiketler : Alparslan dünya listelerinde Barış Arduç Fahriye Evcen Alplarslan
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