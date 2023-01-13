Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yıldızı Kayra Zabcı: Seferiye Hatun'u oynamaktan gururluyum

TRT'nin başrolünde Barış Arduç'un yer aldığı 'Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisinde 'Seferiye Hatun'u oynayan Kayra Zabcı, rolünden gurur duyduğunu söyledi. MAG dergisi için objektif karşısına geçen oyuncu, "Tarihte çok önemli bir kadın karakter olan Seferiye Hatun'u canlandırıyor olmaktan gurur duyuyorum. Severek ve önemseyerek oynuyorum" dedi. Zabcı canlandırdığı 'Seferiye Hatun'u, "Zeki, kararlı, cesur, savaşçı ama bir o kadar duygusal ve sadık, kısaca çok güçlü bir karakter" olarak tanımladı.



GÜZELLİK SIRRI GÖZ BANDI

21 yaşındaki genç oyuncu, güzellik sırlarını paylaştı. Düzenli bakım ve gözaltı bantları kullandığını söyleyen Zabcı, "Cildime çok iyi bakıyorum ve temizliğine önem veriyorum. Vazgeçilmezim, gözaltı bantlarım. Hatta oyuncu arkadaşlarım bununla çok eğleniyorlar, çünkü sete geldiğimde ilk işim göz altı bantlarımı takmaktır. Başta bu halime herkes çok gülüyordu ama artık alıştılar" diye konuştu.

