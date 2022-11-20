İlk kez kızıyla

Alparslan Büyük Selçuklu'nun yıldızı Barış Arduç ilk kez kızıyla

Oyuncular Barış Arduç ve Gupse Özay çifti, ilk çocuklarını kucaklarına aldı. İkili, Jan Asya adını verdikleri kızlarıyla anne ve babalığın tadını çıkarıyor. Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan Arduç, hastalığı yendi. TRT'nin 'Alparslan Büyük Selçuklu' dizisinde yer alan oyuncu sosyal medya hesabından kızıyla paylaşımda bulundu. Oyuncu, bebek arabasında elinde kahvesiyle kızını gezdirdiği fotoğrafını kalp emojisi koyarak yayınladı. Barış Arduç'un hayranları gönderisine binlerce beğeni ve yorumda bulundu.