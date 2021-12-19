Alp Navruz sorusundan kaçtı

En son ekranlara veda eden 'Ada Masalı' dizisinde rol alan oyuncu Ayça Ayşin Turan önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Yeni bir projesi olmadığını belirten oyuncu, eski partneri Alp Navruz'la aşk yaşadığı iddialarını ise yine yanıtsız bıraktı. Habercilerin Navruz'la ilgili soruları karşısında konuyu değiştirmeye çalışan oyuncunun sorular karşısındaki keyifli hali dikkatlerden kaçmadı.