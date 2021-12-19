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19 Aralık 2021 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:19 Aralık 2021 Pazar 11:30:00

Alp Navruz sorusundan kaçtı

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En son ekranlara veda eden 'Ada Masalı' dizisinde rol alan oyuncu Ayça Ayşin Turan önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı.

En son ekranlara veda eden 'Ada Masalı' dizisinde rol alan oyuncu Ayça Ayşin Turan önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Yeni bir projesi olmadığını belirten oyuncu, eski partneri Alp Navruz'la aşk yaşadığı iddialarını ise yine yanıtsız bıraktı. Habercilerin Navruz'la ilgili soruları karşısında konuyu değiştirmeye çalışan oyuncunun sorular karşısındaki keyifli hali dikkatlerden kaçmadı.

Etiketler : Alp Navruz Ada Masalı Ayça Ayşin Turan
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