Alp Navruz, İrem Yüksel ile aşk iddialarına yanıt verdi

TRT'nin 'Yürek Çıkmazı' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Alp Navruz önceki akşam Armutlu Steakroom'daydı. Bir arkadaşının doğum günü partisine katılan oyuncu, çıkışta habercilerle ayaküstü sohbet etti. Rol arkadaşı İrem Yüksel ile adı aşk iddialarına karışan Navruz, "Şu ana kadar birçok aşk haberi çıktı ama böyle bir durum yok. Beni biliyorsunuz zaten eğer olursa asla gizlemeyeceğim" diyerek, aşk iddiasını yalanladı.