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25 Mart 2023 Cumartesi 14:31:00 - Güncelleme:25 Mart 2023 Cumartesi 14:31:00

Alp Navruz, İrem Yüksel ile aşk iddialarına yanıt verdi

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Alp Navruz önceki akşam bir arkadaşının doğum günü partisine katıldı.

TRT'nin 'Yürek Çıkmazı' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Alp Navruz önceki akşam Armutlu Steakroom'daydı. Bir arkadaşının doğum günü partisine katılan oyuncu, çıkışta habercilerle ayaküstü sohbet etti. Rol arkadaşı İrem Yüksel ile adı aşk iddialarına karışan Navruz, "Şu ana kadar birçok aşk haberi çıktı ama böyle bir durum yok. Beni biliyorsunuz zaten eğer olursa asla gizlemeyeceğim" diyerek, aşk iddiasını yalanladı.

Etiketler : alp navruz irem yüksel yürek çıkmazı aşk

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