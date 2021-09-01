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01 Eylül 2021 Çarşamba 15:00:00 - Güncelleme:01 Eylül 2021 Çarşamba 15:00:00

Alp Arslan imajı

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TRT'nin başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in yer aldığı 'Alp Arslan' dizisine dahil olan Gizem Karaca, 'Evdokya' karakteri için hazırlıklara başladı.

TRT'nin başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in yer aldığı 'Alp Arslan' dizisine dahil olan Gizem Karaca, 'Evdokya' karakteri için hazırlıklara başladı. Oyuncu siyah olan saçlarını sarıya boyatarak bambaşka bir görünüme kavuştu. Yeni imajı beğeni toplayan Karaca, önümüzdeki günlerde kamera karşısına geçecek.

Etiketler : Barış Arduç Fahriye Evcen Alp Arslan Gizem Karaca Evdokya
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