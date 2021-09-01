Alp Arslan imajı

TRT'nin başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in yer aldığı 'Alp Arslan' dizisine dahil olan Gizem Karaca, 'Evdokya' karakteri için hazırlıklara başladı. Oyuncu siyah olan saçlarını sarıya boyatarak bambaşka bir görünüme kavuştu. Yeni imajı beğeni toplayan Karaca, önümüzdeki günlerde kamera karşısına geçecek.