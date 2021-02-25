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25 Şubat 2021 Perşembe 12:30:00 - Güncelleme:25 Şubat 2021 Perşembe 12:30:00

Almida bale öğretiyor

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'Kırgın Çiçekler' ve 'Kaderimin Yazıldığı Gün' gibi dizilerde rol alan Almida Ada, bale ile fitnessı birleştirdi.

'Kırgın Çiçekler' ve 'Kaderimin Yazıldığı Gün' gibi dizilerde rol alan Almida Ada, bale ile fitnessı birleştirdi. MSGÜ konservatuvarında bale bölümünü bitiren oyuncu, balenin kendine özgü hareketlerini alarak fitness'a uyarladı. 'Almila Ada ile Bale Fitness' programı yeni kurulan dijital platform Gain'de yayınlanmaya başladı.

Etiketler : almida ada bale fitness
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