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03 Haziran 2022 Cuma 17:30:00 - Güncelleme:03 Haziran 2022 Cuma 17:30:00

Almeda'dan daha kıskançmış

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Oyunculuğun yanı sıra yapımcılığa da el atan Tolgahan Sayışman kıskançlık itirafında bulundu.

Oyunculuğun yanı sıra yapımcılığa da el atan Tolgahan Sayışman kıskançlık itirafında bulundu. Sayışman, eşi Almeda Abazi'nin kıskanç olduğu iddialarını yalanlayarak, "Eşimin adı kıskanca çıktı ama çok anlayışlıdır. Ben her şeyi kıskanırım. Sevdiğim insanı kıskanırım. Efe annesine gittiği zaman bile benim beynimde bir yerler yanmaya başlıyor. Anne diyor, 'niye baba demiyorsun lan' diyesim geliyor. Önce baba diyeceksin. Bende öyle bir durum var, sevdiğimi paylaşamıyorum" dedi.

Etiketler : Almeda'dan daha kıskançmış Tolgahan Sayışman Almeda Abazi
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