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21 Mart 2023 Salı 11:24:00 - Güncelleme:21 Mart 2023 Salı 11:24:00

Almanya'dan en iyi erkek oyuncu ödülü

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Berkay Ateş, Sibel Kekilli ve Pınar Deniz'in oynadığı 'Karanlık Gece' sinema filmi Almanya'dan eli boş dönmedi.

Berkay Ateş, Sibel Kekilli ve Pınar Deniz'in oynadığı 'Karanlık Gece' sinema filmi Almanya'dan eli boş dönmedi. Alper Özcan'ın yönetmenliğini yaptığı film, 'Türkiye-Almanya Film Festivali'nden iki ödül birden kazandı. Festivalde en çok seyirci toplayan yapım 'Seyirci Ödülü'nü alırken, oyuncu Berkay Ateş 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı. Film, toplu bir öfkenin parçası haline gelen İshak'ın Anadolu'da küçük bir köyde vicdanıyla, etrafındaki sessizliğin şiddetiyle mücadele etmesini konu ediyor.

Etiketler : Almanya Berkay Ateş Sibel Kekilli

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