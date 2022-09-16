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16 Eylül 2022 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:16 Eylül 2022 Cuma 12:00:00

Allı Turnam performansı

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Beren Saat'le 14 yıl sonra birlikte yer alacağı 'Aşk' filminin çekimleri için ABD'de olan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, türkü söyledi.

Beren Saat'le 14 yıl sonra birlikte yer alacağı 'Aşk' filminin çekimleri için ABD'de olan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, türkü söyledi. Oyuncu, su elçisi olduğu Finish markasının reklam çekiminde 'Allı Turnam' türküsünü söyledi. Performansı beğeni toplayan Tatlıtuğ, Tuz Gölü'nde yaşayan flamingoların, Anadolu kültüründeki adıyla Allı Turnaların, gelecek nesillerin de flamingoları ve su havzalarında yaşayan diğer canlıları görebilmesi için herkese bir çağrıda bulunuyor.

Etiketler : Allı Turnam performansı Beren Saat Aşk Kıvanç Tatlıtuğ
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