Alkol tedavisi gördüm

Son dönemde oynadığı rollerle adından söz ettiren Fırat Tanış, "Bulunduğum yerde olamazdım" diyerek geçmişte alkolle mücadele ettiğini söyledi.

'Kulüp' dizisi içi kamera karşısına geçen Fırat Tanış, bir dönem alkol tedavisi gördüğünü açıkladı. Ahmet Mümtaz Taylan'ın NTV'deki programına katılan Tanış, tedavi görmeseydi bulunduğu yerde belki de olamayacağını ifade etti. Tanış, ''Ben bu konuda çalışan, kendisiyle ilgili çalışma yapmak isteyen tanımadığım insanlara örnek olmamın anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bulunduğum yerde olamazdım. Çünkü kendi potansiyelinizin farkına varmanız için bağımsız olmanız, bağımlı değil bağımsız olmanız gerek. Orada iç rehber işte... Kim bilir nerede ne olurdum bilmiyorum ama bu olmazdı yani. Seninle şu an burada bile duruyor olamazdım belki" dedi. Anne ve babasının terzi olduğunu söyleyen oyuncu, babasıyla ilgili bir anısını, "Benim annem ve babam terzidir. İstanbul'daki o eski plajlara giderdik. Kaval yapardı. Bana da hazırlamıştı" dedi.