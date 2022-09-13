Alışveriş zamanı

Başrolünü Ozan Dolunay'la paylaştığı dijitalde yayınlanacak olan 'Merve Kült' filmiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu Ahsen Eroğlu, tek başına objektiflere yansıdı. Oyuncu, Kanyon'da mağazaları gezerek yeni sezon kreasyonlarını inceleyerek alışveriş yaptı. Eroğlu, kendisini görüntüleyen habercilere poz verdi.