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26 Eylül 2021 Pazar 17:30:00 - Güncelleme:26 Eylül 2021 Pazar 17:30:00

Alişan'dan hafta sonu keyfi

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Kardeşi Selçuk Tektaş'ı geçtiğimiz ay kaybeden Alişan, kendisine emanet edindiği yeğenlerinin üzerine titriyor.

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı geçtiğimiz ay kaybeden Alişan, kendisine emanet edindiği yeğenlerinin üzerine titriyor. Koronavirüse yenik düşen kardeşinin ölümü ile yıkılan ünlü sanatçı, Eyşan ve Eliz'in çok fazla etkilenmemesi için sık sık onlarla vakit geçiren sanatçı, oğlu Burak ve yeğenleriyle oyun parkına gitti. Sanatçı keyifli anlarından bir karesini sosyal medya hesabından "Bizden herkese iyi hafta sonları" notunu yazarak paylaştı.

Etiketler : Kardeşi Selçuk Tektaş' Alişan Koronavirüs Eyşan ve Eliz
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