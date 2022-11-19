Alişan ve Buse Varol evliliklerinde 5. yılı geride bıraktı... "Güçlenerek çıktık"

Alişan ve Buse Varol evliliklerinde beşinci yılı geride bıraktı. Evliliklerini iki çocukla taçlandıran çiftten Alişan, evlilik yıl dönümünü sosyal medya hesabından kutladı. Türkücü eşine kırmızı gül hediye ettiği bir fotoğrafı paylaşıp altına şu notu düştü: "İlk buluşmamızın üzerinden tam 5 yıl geçti. Bu beş yıla biz nişan, düğün ve 2 çocukla bir hayat sığdırdık. Güldük, ağladık, üzüldük, sevindik, tartıştık. Çok şükür hep güçlenerek çıktık. İlk gün ne hissediyorsam hala aynıyım ve seni seviyorum, seviyoruz! Burak ve Eliz..."