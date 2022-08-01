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01 Ağustos 2022 Pazartesi 14:00:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2022 Pazartesi 14:00:00

Alişan söyledi Ayta dinledi

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Ayta Sözeri, Bodrum'da konser verdi. Üzüm Kızı'nda sahne alan Sözeri'yi dinlemeye gelenler arasında Alişan vardı.

Ayta Sözeri, Bodrum'da konser verdi. Üzüm Kızı'nda sahne alan Sözeri'yi dinlemeye gelenler arasında Alişan vardı. Sözeri gecenin ilerleyen saatlerinde Alişan'ı sahneye davet etti. Alkışlarla sahneye gelen Alişan '' Geçen akşam eşimle burada yürüyüş yapıyorduk dışarıda senin program afişini gördük ertesi günde rezervasyonumuzu yaptırdık'' diyerek Sezen Aksu'nun sevilen şarkısı 'Keskin Bıçak'ı seslendirdi.

Etiketler : Ayta Sözeri Bodrum Alişan
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