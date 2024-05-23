Annesiyle kamera karşısına geçti

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23 Mayıs 2024 Perşembe 17:29:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2024 Perşembe 17:29:00

Alina Boz'un annesi görenleri şoke ediyor! Yok böyle benzerlik

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Alina Boz annesi Olga Boz'la objektif karşısına geçti. Alina Boz'un annesi Olga Boz'a olan benzerliği dikkati çekti.

Umut Evirgen ile yaptığı evlilik sonrası ekranlardan uzaklaşan ve bir süredir herhangi bir projede yer almayan Alina Boz, yüzü olduğu markanın Anneler Günü çekimleri için annesi Olga Boz ile objektif karşısına geçti. Annesi bir Rus olan Alina Boz, Olga Boz'a olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.

İşte Alina Boz'un annesi Olga Boz!

Alina Boz ailesinin tek kızı. İkinci dizisi Paramparça ile şöhreti yakalayan Alina Boz, daha sonra hem televizyonda hem dijitalde pek çok projede başrolde yer almıştı. Ünlü oyuncu geçtiğimiz yıl, işletmeci Umut Evirgen ile evlenmişti.

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