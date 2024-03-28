Alina Boz-Umut Evirgen çiftinden kırmızı halıda mutluluk pozu

3 ay önce evlenen Alina Boz ile Umut Evirgen, 'Güneşi Söndürmem Gerek' adlı filmin galasında görüntülendi. Galaya el ele gelen çift, kırmızı halıda mutluluk pozları verdi. Filmde yer alan arkadaşlarına destek olmak için geceye katıldıklarını belirten çift, 'evlilik nasıl gidiyor?' sorularına yanıt verdi. Alina Boz, evliliklerinin çok güzel gittiğinden söz ederken, evlendikten sonra hayatlarının değişmediğini de sözlerine ekledi.