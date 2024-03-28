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28 Mart 2024 Perşembe 07:04:00 - Güncelleme:28 Mart 2024 Perşembe 07:04:00

Alina Boz-Umut Evirgen çiftinden kırmızı halıda mutluluk pozu

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Alina Boz ile Umut Evirgen, film galasında görüntülendi. 3 ay önce evlenen Alina Boz ile Umut Evirgen çifti, kırmızı halıda adeta mutluluk pozları verdi.

3 ay önce evlenen Alina Boz ile Umut Evirgen, 'Güneşi Söndürmem Gerek' adlı filmin galasında görüntülendi. Galaya el ele gelen çift, kırmızı halıda mutluluk pozları verdi. Filmde yer alan arkadaşlarına destek olmak için geceye katıldıklarını belirten çift, 'evlilik nasıl gidiyor?' sorularına yanıt verdi. Alina Boz, evliliklerinin çok güzel gittiğinden söz ederken, evlendikten sonra hayatlarının değişmediğini de sözlerine ekledi.

Etiketler : alina boz umut evirgen kırmızı halı
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