Alice buluşması

Bir süredir dijitalde yayınlanacak olan 'Şahmeran' dizisinin çekimleri için Adana'da olan oyuncu Serenay Sarıkaya, İstanbul'a döndü. Oyuncu, önceki akşam yakın arkadaşı Ezgi Mola ile Caddebostan'da bir mekanda buluştu. Neşeli geçen gece sonu Sarıkaya arabasına binerken, Mola, "Uzun zamandır böyle güzel oturup sohbet edememiştik. Hasret giderdik. Çok güzel bir gece oldu bizler için" dedi. Alice Müzikali'nin tekrardan başlayacağını dile getiren Mola, "Alice de aynı kadro tekrardan başlayacağız inşallah" diye konuştu.

