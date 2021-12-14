14 Aralık 2021 Salı 18:30:00 - Güncelleme:14 Aralık 2021 Salı 18:30:00
Ali Kırca'ya hırsızlık şoku: Tarihi kılıcı çalındı
Atv Haber eski Genel Yayın Yönetmeni Al Kırca'nın Beşiktaş'taki evine hırsız girdi.
Atv Haber eski Genel Yayın Yönetmeni Al Kırca'nın Beşiktaş'taki evine hırsız girdi. Gündüz vakti eve giren hırsız bir bilgisayar, 2 tablet ve bir tarihi kılıç alarak kaçtı. Polis, hırsızı yakalamak için çalışmasını sürdürüyor. Kırca'nın yurtdışında olduğu ve yurda döndüğü zaman ifadesini vereceği öğrenildi.