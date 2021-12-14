Ali Kırca'ya hırsızlık şoku: Tarihi kılıcı çalındı

Atv Haber eski Genel Yayın Yönetmeni Al Kırca'nın Beşiktaş'taki evine hırsız girdi. Gündüz vakti eve giren hırsız bir bilgisayar, 2 tablet ve bir tarihi kılıç alarak kaçtı. Polis, hırsızı yakalamak için çalışmasını sürdürüyor. Kırca'nın yurtdışında olduğu ve yurda döndüğü zaman ifadesini vereceği öğrenildi.



