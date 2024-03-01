Sunucu Ali İhsan Varol, internet üzerinden alışveriş yaparken dolandırıldı. Firmanın depo ve ofis olarak gösterdiği adresin boş bir arazi olduğunu görünce dolandırıldığını anlayan Varol, takipçilerini uyarmayı ihmal etmedi. Sosyal medya hesabından Varol, "Dolandırıldık... Depo ve ofis adreslerinde yeller esiyor... E-ofis dedikleri AVM'nin kendilerinden haberi bile yok. Her tarafa şikayet ettik ama site hala aktif. Biz yandık siz yanmayın" notunu yazdı. Sunucu, paylaşımı daha sonra bilinmeyen bir şekilde sildi.