18 Kasım 2021 Perşembe 17:30:00 - Güncelleme:18 Kasım 2021 Perşembe 17:30:00
Ali Erkazan'dan Levent Ülgen'e: Nankör
Usta oyuncu Ali Erkazan, 'En Son Babalar Duyar' dizisinde damadı rolünü canlandıran Levent Ülgen'in narkörlük ettiğini söyledi.
Usta oyuncu Ali Erkazan, 'En Son Babalar Duyar' dizisinde damadı rolünü canlandıran Levent Ülgen'in narkörlük ettiğini söyledi. 2. Sayfa programına konuşan usta isim, "Nankörlüğünden ötürü, beni satmasından dolayı hayatım boyunca affetmeyeceğim Levent Ülgen vardır, bir daha hayat beni onunla hiçbir zaman karşı karşıya getiremez" dedi.