Ali Erkazan'dan Levent Ülgen'e: Nankör

Usta oyuncu Ali Erkazan, 'En Son Babalar Duyar' dizisinde damadı rolünü canlandıran Levent Ülgen'in narkörlük ettiğini söyledi. 2. Sayfa programına konuşan usta isim, "Nankörlüğünden ötürü, beni satmasından dolayı hayatım boyunca affetmeyeceğim Levent Ülgen vardır, bir daha hayat beni onunla hiçbir zaman karşı karşıya getiremez" dedi.

