19 Kasım 2020 Perşembe 15:52:00 - Güncelleme:19 Kasım 2020 Perşembe 15:52:00
Ali Atay ile Erkan Kolçak Köstendil'in oğullarıyla keyifli günü
Ali Atay ile Erkan Kolçak Köstendil, çocuklarıyla birlikte araba başına geçti.
Ali Atay ile Erkan Kolçak Köstendil oğullarıyla birlikte keyifli bir gün geçirdi. Ünlü babalar, o anları sosyal medyadan yayımlayarak ‘Kaptan sağlam’ notunu düştü. Ali Atay’ın oğlu Fikret Ali ile birbirlerine olan benzerlikleri de fotoğraf kadar ilgi gördü.
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