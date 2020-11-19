Ali Atay ile Erkan Kolçak Köstendil'in oğullarıyla keyifli günü

Ali Atay ile Erkan Kolçak Köstendil oğullarıyla birlikte keyifli bir gün geçirdi. Ünlü babalar, o anları sosyal medyadan yayımlayarak ‘Kaptan sağlam’ notunu düştü. Ali Atay’ın oğlu Fikret Ali ile birbirlerine olan benzerlikleri de fotoğraf kadar ilgi gördü.