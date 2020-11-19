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19 Kasım 2020 Perşembe 15:52:00 - Güncelleme:19 Kasım 2020 Perşembe 15:52:00

Ali Atay ile Erkan Kolçak Köstendil'in oğullarıyla keyifli günü

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Ali Atay ile Erkan Kolçak Köstendil, çocuklarıyla birlikte araba başına geçti.

Ali Atay ile Erkan Kolçak Köstendil oğullarıyla birlikte keyifli bir gün geçirdi. Ünlü babalar, o anları sosyal medyadan yayımlayarak ‘Kaptan sağlam’ notunu düştü. Ali Atay’ın oğlu Fikret Ali ile birbirlerine olan benzerlikleri de fotoğraf kadar ilgi gördü.

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