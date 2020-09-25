Ali Ağaoğlu, tadilatını yaptırdığı adasını satıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesine 45 kilometre mesafedeki Bayır Mahallesi'ne bağlı Çiftlik Koyu'nda yer alan iş adamı Ali Ağaoğlu'na ait 90 dönümlük Çiftlik Adası 15 milyon dolara satışa çıkarıldı.



Ali Ağaoğlu Marmaris'teki adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı. Fabrikatör Nevzat Feyizoğlu'nun sahibi olduğu Çiftlik Adası 2005'te işadamı Ali Ağaoğlu tarafından satın alınmıştı.

Ağaoğlu'nun üzerinde 25 yıl önce yapılan şato, iskele ve helikopter pisti bulunan adaya yaz boyunca yatıyla birkaç kez tatile gittiği öğrenildi. Yaklaşık 1 aydır satış listesinde olan adaya bazı iş insanlarının talip olduğu belirtildi.

TADİLAT YAPTIRDI

Ali Ağaoğlu, adayı satın alır almaz şato ve çevresinde tadilat yaptırdı. Adada, küçük bir çiftlik kurup, keçi, tavuk ve kuş türleri getirdi. Şatoyu restore ettirip, kendi zevkine göre modern mobilyalarla döşetti.