Ali Ağaoğlu, tadilatını yaptırdığı adasını satıyor
Kaynak: Akşam
Ağaoğlu, Marmaris'te bulunan 2005 yılında alıp tadilatını yaptığı adayı satılığa çıkardı. Ali Ağaoğlu, adası için 15 milyon TL istiyor
Muğla'nın Marmaris ilçesine 45 kilometre mesafedeki Bayır Mahallesi'ne bağlı Çiftlik Koyu'nda yer alan iş adamı Ali Ağaoğlu'na ait 90 dönümlük Çiftlik Adası 15 milyon dolara satışa çıkarıldı.
Ali Ağaoğlu Marmaris'teki adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı. Fabrikatör Nevzat Feyizoğlu'nun sahibi olduğu Çiftlik Adası 2005'te işadamı Ali Ağaoğlu tarafından satın alınmıştı.
Ağaoğlu'nun üzerinde 25 yıl önce yapılan şato, iskele ve helikopter pisti bulunan adaya yaz boyunca yatıyla birkaç kez tatile gittiği öğrenildi. Yaklaşık 1 aydır satış listesinde olan adaya bazı iş insanlarının talip olduğu belirtildi.
TADİLAT YAPTIRDI
Ali Ağaoğlu, adayı satın alır almaz şato ve çevresinde tadilat yaptırdı. Adada, küçük bir çiftlik kurup, keçi, tavuk ve kuş türleri getirdi. Şatoyu restore ettirip, kendi zevkine göre modern mobilyalarla döşetti.
- Ali Ağaoğlu, tadilatını yaptırdığı adasını satıyor
- Ece Erken ile aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu kendisini görüntüleyen gazetecileri tehdit etti: O fotoğrafı silmezseniz
- Provokatör Portakal hakim karşısına çıktı
- Dün 30'una giren Çağatay Ulusoy'dan bıyıklı imaj
- Fahriye Evcen'in makyajsız hali takipçilerinden tam not aldı
- İbrahim Tatlıses'ten Dilan Çıtak Tatlıses'in sözlerine yanıt: O zaman herkes eteğindeki taşları döksün