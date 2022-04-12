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12 Nisan 2022 Salı 10:40:00 - Güncelleme:12 Nisan 2022 Salı 11:01:00

Aleyna'yla komşu oldu

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İkinci kez nikâh masasına oturduğu Burcu Kıratlı'ya çekişmeli boşanma davası açan Sinan Akçıl, Akmerkez'de objektiflere yansıdı.

İkinci kez nikâh masasına oturduğu Burcu Kıratlı'ya çekişmeli boşanma davası açan Sinan Akçıl, Akmerkez'de objektiflere yansıdı. Müzisyen habercilerle ayaküstü sohbet etti. Aleyna Tilki'nin ailesiyle yaşadığı siteye izinsiz giren saplantılı hayranı yüzünden ev arayışına girmişti. Akçıl, popçuyla komşu olduklarını söyledi. Akçıl, "Aleyna benim oturduğum siteye taşındı, ev ziyareti yapacağım" dedi.

Etiketler : Aleyna Burcu Kıratlı Sinan Akçıl
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