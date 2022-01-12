Aleyna'ya annesinden Uzi vetosu

Rapçi Uzi'lyle aşk yaşayan Aleyna Tilki'ye annesi Havva Öztel, rest çekti. Öztel'in kızına, "Eğer ilişkin devam ederse sana hakkımı helal etmem" dediği iddia edildi.

Genç popçu Aleyna Tilki, bir süredir Uzi lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya'yla aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikiliden popçu geçtiğimiz gün sevgilisinin Boztancı Gösteri Merkezi'ndeki konserine giderek ilişkilerini gözler önüne serdi. Genç popçu, annesi Havva Öztel'den veto yemiş. İddialara göre Uzi'nin yaşam tarzı, cesur paylaşımlarıyla gündem olan Tilki'nin annesini rahatsız etmiş. Tilki'nin ilişkisine onay vermeyen Öztel kızına "Eğer ilişkin devam ederse sana hakkımı helal etmem" dediği söyleniyor.

Genç popçunun annesi Havva Öztel, sosyal medyadan açıklama yaptı: "Eski paylaşımlarımı konunun çok dışında olmasına rağmen birilerine mâl etmeyelim. Yakından uzaktan alakası yoktur."