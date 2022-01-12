VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Komşuda tepkiler çığ gibi! ''O şövalye değil bir cani''
Başkan Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor
Bill Gates'ten 'çip' cevabı: Neden bunu yapmak isteyeyim ki?
Başkan Erdoğan'dan 'HDP'li Semra Güzel' talimatı
Kraliçe Elizabeth'in ikametinde alarm! Resmen yasaklanıyor!
Doktor Anthony Fauci'den skandal sözler!
OG'22 DIGIAGE Kış Kampı Vadi'de Başlıyor
Turkovac'ın Faz-3 sonuçları açıklandı
Bakan Pakdemirli'den çiftçilere müjde! Hibe desteği başvuruları başladı
Semra Güzel hakkındaki fezleke Meclis'te
"Yıllar öncesine dayanıyor"
EPDK inceleme başlattı
Rusya'da Su-57 fiyaskosu! Teslim edilemedi
"Rusya üzerinde acı verici bir etkisi olacak"
Vergi istisnası geliyor
Meteoroloji tek tek uyardı! Donacağız!
Memurlara verilecek yiyecek yardımı tutarları belli oldu
Kızlarına kavuştu
Çelebi'nin eşi büyüledi
Bir kelebek öptü boynumu
Ablası sandılar
Aleyna'ya annesinden Uzi vetosu
Dikkat! Bu hastalıklar çocukları etkisine aldı
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 12 Ocak
12 Ocak 2022 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:12 Ocak 2022 Çarşamba 10:00:00

Aleyna'ya annesinden Uzi vetosu

ABONE OL

Rapçi Uzi'lyle aşk yaşayan Aleyna Tilki'ye annesi Havva Öztel, rest çekti. Öztel'in kızına, "Eğer ilişkin devam ederse sana hakkımı helal etmem" dediği iddia edildi.

Rapçi Uzi'lyle aşk yaşayan Aleyna Tilki'ye annesi Havva Öztel, rest çekti. Öztel'in kızına, "Eğer ilişkin devam ederse sana hakkımı helal etmem" dediği iddia edildi.

Genç popçu Aleyna Tilki, bir süredir Uzi lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya'yla aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikiliden popçu geçtiğimiz gün sevgilisinin Boztancı Gösteri Merkezi'ndeki konserine giderek ilişkilerini gözler önüne serdi. Genç popçu, annesi Havva Öztel'den veto yemiş. İddialara göre Uzi'nin yaşam tarzı, cesur paylaşımlarıyla gündem olan Tilki'nin annesini rahatsız etmiş. Tilki'nin ilişkisine onay vermeyen Öztel kızına "Eğer ilişkin devam ederse sana hakkımı helal etmem" dediği söyleniyor.

Genç popçunun annesi Havva Öztel, sosyal medyadan açıklama yaptı: "Eski paylaşımlarımı konunun çok dışında olmasına rağmen birilerine mâl etmeyelim. Yakından uzaktan alakası yoktur."

Etiketler : Aleyna Tilki Havva Öztel Uzi
Şiddet gördüm

Şiddet gördüm
Armut Dalında Güzeldir

Armut Dalında Güzeldir
Sete ara verildi

Sete ara verildi
Aşk yaşadığı iddialarını yalanladı

Aşk yaşadığı iddialarını yalanladı
Selcan Hatun bir parçam

Selcan Hatun bir parçam
Virüsü yendi dağa çıktı

Virüsü yendi dağa çıktı
Sınırlarımı zorlamayı seviyorum

Sınırlarımı zorlamayı seviyorum
Çevirme aşıkları

Çevirme aşıkları
Osmanlı tarzı Elvis Presley

Osmanlı tarzı Elvis Presley

EN ÇOK OKUNAN HABERLER