Aleyna'dan ‘Bergen' hamlesi

Genç popçu Aleyna Tilki, Bergen'in saygı albümünde Gülşen'in seslendirdiği 'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Taksim Trio'yla yorumladığı şarkı dijitalde listelere hızlı giriş yaptı. Tilki, "Gerçek olan her şeyin ömrümde yeri vardır. Tarzı, şekli fark etmez. Çok gerçek bir şarkı, çok usta müzisyenlerle çalışmak keyifliydi" dedi.

