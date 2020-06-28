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28 Haziran 2020 Pazar 16:30:00 - Güncelleme:28 Haziran 2020 Pazar 16:35:00

Aleyna Tilki: Yazılan ücretten daha fazla aldım

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Genç popçu Aleyna Tilki önceki akşam Ulus'ta görüntülendi. Tilki, son olarak reklam filminden aldığı ücret hakkında, "Yazılanlardan daha fazlasını aldım" dedi.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam Ulus'taki bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Reklam filmi için 1 milyon 500 bin lira aldığı iddialarına cevap veren Tilki, "Yazılan ücretten daha fazla aldım. Kardeşimin eğitimine ve kendi gelişimime harcıyorum. Ayrıca bağış yapmayı çok seviyorum" şeklinde konuştu.

Şarkıcı, daha sonra annesiyle birlikte araçlarına binerek, evlerine doğru yol aldı.

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