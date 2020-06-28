Aleyna Tilki: Yazılan ücretten daha fazla aldım

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam Ulus'taki bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Reklam filmi için 1 milyon 500 bin lira aldığı iddialarına cevap veren Tilki, "Yazılan ücretten daha fazla aldım. Kardeşimin eğitimine ve kendi gelişimime harcıyorum. Ayrıca bağış yapmayı çok seviyorum" şeklinde konuştu.

Şarkıcı, daha sonra annesiyle birlikte araçlarına binerek, evlerine doğru yol aldı.