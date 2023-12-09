Aleyna isyan etti: Sahneye çıkmamı engelliyorlar

Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medyadan müzik sektörüne isyan etti. Sahneye çıkmasının engellendiğini öne süren Tilki, "Beni çocukluğumdan beri canım pahasına vicdansızca çalıştıran insanlar, bugün daha fazla para kazanmak için beni ait olduğum sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar. Ve beni çalıştıranların yanındaki sektörü domine eden sanatçılar da, bu durumu en çok destekleyen insanlar. Hem de çok iyi bildiğiniz isimler bunlar" dedi. Şarkı söylemeyi çok özlediğini ifade eden Aleyna, "Seyircim bu yılbaşında benden konser bekliyor! Bu olayı sadece beni dinlemek isteyenler çözebilir" diye konuştu.