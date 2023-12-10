Aleyna Solaker 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisine dahil oldu

En son 'Kırgın Çiçekler' dizisinde yer alan oyuncu Aleyna Solaker'in yeni projesi belli oldu. Solaker, Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan'ın başrolünde yer aldığı 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisine dahil oldu. Proje tasarım ve genel hikayesini Kaynarca'nın paylaştığı dizide Solaker, 'Emina' karakterine hayat verecek. Yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu dizinin senaryosunu Zülküf Yücel ve Zehra Yücel'in kaleme alıyor.