Aleyna oğlumun arkadaşı

Geçen akşam Aleyna Tilki ile objektiflere yansıyan işadamı Haldun Demirhisar, aşk iddiaları hakkında ilk kez konuştu. Geçen yaz Serenay Sarıkaya ile anılan Demirhisar, ''Ben sanatla ilgilenen birisiyim. Sanatla ilgili birçok projede yer aldım. Herkesle görüşebildiğim kadar görüşüyorum. Aleyna benim canımın içi, oğlumun arkadaşı. Benim de arkadaşım. Bu görüşmelerin sonucunu magazin sayfalarında değil kültür ve sanatta görelim'' dedi. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ise çıkan haberleri ''Haldun Bey kızımın 4 yıllık arkadaşı. Resimler yaparak atölyesinde kafasını dağıtır" sözleriyle yalanladı.