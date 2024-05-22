'Survivor All Star 2024' yarışmasından elenen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu yurda döndü. Ailesi ve sevenleri tarafından karşılanan Kalaycıoğlu, yarışmada adının aşk dedikodularına karıştığı Yunus Emre Özden'le ilgili ilk kez konuştu. Yunus Emre ile arkadaş olduklarını söyleyen Kalaycıoğlu, "Öyle bir şeyin imkanı yok, sadece arkadaşlığımız bu şekilde yansıdıysa ben çok üzüldüm. Öyle bir şey onun için de benim için de imkansız" diyerek aşk iddialarını yalanladı.

NAGİHAN, SURVIVOR'A VEDA ETTİ

Öte yandan yarışmada düellonun final eşleşmesinde Merve'ye 5-0 yenilen Nagihan Karadere adaya veda etti. Düelloda elenen Nagihan, "Çok zor şeyler yaşadım gerçekten. Mentalim çok kuvvetlidir ama mental olarak da gerçekten bittim. Savaşmak, gideceksem de böyle gitmek istedim. Her gün ağlayarak uyanmak gerçekten çok zordu benim için" dedi.